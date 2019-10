Wladimir Putin feiert 67. Geburtstag in den sibirischen Bergen

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Montag seinen 67. Geburtstag während eines Urlaubs in den sibirischen Bergen gefeiert.

Ein kurzes Video, das vom Pressebüro des Kreml veröffentlicht wurde, zeigt einen entspannten russischen Präsidenten, der in Begleitung seines Verteidigungsministers Sergej Shoigu Beeren und Pilze sammelt. Einer der Pilze, anscheinend ein Milchkappenpilz, erregt besondere Aufmerksamkeit beim Präsidenten. "Da ist ein Kiefernzapfen oben drauf", sagt er und betrachtet den Pilz.

An einer anderen Stelle zeigt das Video, wie Sergej Shoigu einen kleinen Busch mit Waldbeeren ausgräbt. "Pflanzen Sie ihn in Moskau ein", sagt er. "Ich kann ihn bei meiner Datscha in der Nähe von Moskau einpflanzen", sagt Putin.

Einen Tag zuvor hatte der Präsident einen Berg bestiegen - 2.000 Meter soll er hoch gewesen sein. Von oben hätte man den über 3.000 Kilometer langen Fluss Jenissej sehen können, der durch Sibirien ins Nordpolarmeer fließt.

Nach Angaben der russischen Medien plant Putin, der für seine Selbstdarstellungen bekannt ist, einen Teil seines Geburtstages mit der Familie zu verbringen.