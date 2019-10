Umweltaktivisten stellen Politikern Hunderte Bäumchen vor die Nase

Umweltaktivisten haben vor dem britischen Parlament in London Hunderte Bäumchen in Plastiktöpfen abgestellt - einige waren sogar speziellen Politikern gewidmet. Damit fordern sie die Regierung und Abgeordneten auf, sich für das Pflanzen von Bäumen in Großbritannien und auf der ganzen Welt einzusetzen.

"Das Pflanzen von Bäumen ist unsere bisher effektivste Lösung um dem Klimawandel zu begegnen", sagt Matthew Shribman, einer der Organisatoren der Aktion. "Wir wollen, dass die Abgeordneten diese Bäume mitnehmen und sich damit für das Pflanzen von Milliarden von Bäumen engagieren."