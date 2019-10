[LIVE] Schüsse in Halle (Saale): Zwei Tote, mehrere Verletzte - eine Person gefasst

Bei Schüssen in der Stadt Halle (Saale) sind der Polizei zufolge zwei Menschen getötet worden. Die mutmaßlichen Täter flüchteten mit einem Fahrzeug, eine Person konnte wenig später verhaftet werden.

Die Polizei forderte die Bevölkerung auf, in ihren Wohnungen zu bleiben und die Innenstadt von Halle an der Saale, im Besonderen das Paulusviertel, zu meiden.

Ein Pressesprecher sagte der Nachrichtenagentur AP, dass mindestens einer der Täter außerhalb Halles gestellt wurde. Er sagte zudem, dass es zwei Tatorte gibt.

Wie die Polizei gegenüber Euronews sagte, wird weiter nach den mutmaßlichen Tätern gesucht. Ob die Person, die festgenommen wurde, in Zusammenhang mit der Tat steht, müsse erst noch bestätigt werden. Solange werde weiter nach den Tätern gefahndet.

Ob eine mutmaßliche weitere Schießerei in Landsberg, 15 km von Halle entfernt, in Zusammenhang mit den Vorfällen in Halle steht, wollte der Sprecher weder bestätigen noch dementieren, sei aber Gegenstand von Ermittlungen.

Derzeit würden Hinweise aus der Bevölkerung geprüft.

Euronews berichtet immer wieder LIVE, sobald es neue Informationen gibt.

Das Paulusviertel in Halle an der Saale

Die Bahn meldete, dass der Hauptbahnhof Halle vorerst geschlossen sei.

Die Polizei Sachsen forderte, Spekulationen zu unterlassen. Die BILD-Zeitung hatte zunächst berichtet, dass die Schießerei sich vor einer Synagoge ereignet hat, dass mit einer Maschinenpistole geschossen wurde und dass eine Handgranate auf den nahegelegenen Friedhof geworfen wurde.

Ein Sprecher der Polizei Halle konnte diese Angaben gegenüber Euronews nicht bestätigen.