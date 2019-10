Separatisten-Proteste: Wieder Gewalt in Barcelona

Am Rande der überwiegend friedlichen Protesten der Unabhängigkeitsbewegung in Barcelona ist es wieder zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Einige Hundert zumeist jugendliche Demonstranten bewarfen Polizisten mit Steinen und Eiern. Außerdem zündeten sie Müllcontainer an.

Randalierer in Barcelona. Reuters

Seit kurzem beteiligen sich auch gewaltbereite Antifa-Aktivisten an den Protesten der Separatisten. Die Polizei ging mit Schlagstöcken und Tränengas gegen Krawallmacher vor. Drei von ihnen wurden festgenommen, ein Beamter wurde verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Pro-separatistischer Demonstrant in Tränengaswolke. Reuters

Viele Menschen mussten sich vor den Randalierern in Sicherheit bringen. Inzwischen hat das Innenministerium in Madrid weitere Polizisten zur Verstärkung nach Barcelona geschickt.

Innenminister Fernando Grande-Marlaska kündigte außerdem eine rasche Bestrafung von Gewalttätern an. Es drohen bis zu sechs Jahre Haft, so Grande-Marlaska.

Es ist der fünfte Protesttag in Folge. Schon in den vergangenen Tagen war es zu Ausschreitungen und zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen. Am Montag waren neun Anführer der Separatisten zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Im Anschluss hatten die Proteste begonnen.