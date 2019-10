Die britische Polizei hat 39 Leichen in einem Lkw in Thurrock in der Grafschaft Essex entdeckt. Ein Mann sei unter Totschlagsverdacht festgenommen worden, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Der Lastwagen sei vermutlich aus Bulgarien gekommen und habe die britische Grenze am vergangenen Samstag in Wales überquert. Man versuche nun, die Leichen zu identifizieren. Bei dem Festgenommenen handele es sich um einen 25-jährigen Nordiren.