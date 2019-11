Marie Kondo verkauft jetzt Hausschuhe und mehr - im Online-Shop

Haben Sie schon Ihre Wohnung oder zumindest Ihre Klamotten nach der Methode von Marie Kondo aufgeräumt? Alle Socken und Unterwäsche richtig gefaltet und einsortiert?

In der Netflix Reality-TV-Serie "Tidying Up with Marie Kondo" hilft die selbsternannte Lebensberaterin Familien beim Aufräumen, die meist irgendwie zu viel Zeug haben.

Das Buch der 1984 geborenen Japanerin "Magic Cleaning: Wie richtiges Aufräumen Ihr Leben verändert" ist auch auf Deutsch ein Bestseller. Eigentlich lernen wir darin, dass wir alles wegwerfen sollen, das uns keine Freude macht. Nach dem Motto "weniger ist mehr" sollten wir uns eigentlich von all den Sachen trennen, die wir schon seit Jahren nicht mehr brauchen - oder die wir einfach nicht lieben.

Aber jetzt will uns Marie Kondo etwas verkaufen...

Von Marie Kondos Website KonMari kommt man direkt auf den Online-Shop. Den hat die umtriebige Geschäftsfrau rechtzeitig vor dem Weihnachtsgeschäft gestartet.

Und dort gibt es die rechteckige Schale, in die man sein Iphone und den Schmuck legen soll. Was wie eine Schale aussieht, ist aber eine schicke Ladestation - und diese kostet stattliche 175 Dollar.

Seife "Dirty Grapefruit" KonMari Online Shop

Etwas günstigere Produkte gibt es unter den Rubriken "Aromatherapy" oder "Bath Essential", in der die Seife "Dirty Grapefruit" in sehr origineller Form Öle enthält, die laut Beschreibung nach Honigmelone und Mango duften.

Neben dem japanischen Kimono - ganz schlicht in Weiß und aus Leinen - verkauft Marie Kondo rosa Hausschuhe für 206 Dollar. Aber Achtung: die sind aus Leder - ihrer veganen Freundin sollten Sie die lieber nicht schenken.