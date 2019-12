Psychisch gesund bleiben im Weltall - die Geheimnisse der ISS-Besatzung

Im Oktober haben wir Fragen von unseren Lesern und Zuschauern an den Euronews-Weltraumkorrespondenten und Astronauten der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) Luca Parmitano gesammelt. Mehr als Hundert Leute haben Ideen eingeschickt - auf Facebook, Twitter, Instagram und Reddit.

Darunter war Juliette, 10 Jahre alt, die fragte, welchen seiner fünf Sinne Luca am meisten im Raum verwendet. Jemand anderes wollte wissen: "Wie pupst man im Weltraum?"

Luca hat seine Favoriten ausgewählt und wird in der wöchentlichen Serie Ask Our Astronaut antworten.

@brunoalves1670 wollte wissen: "Wie bleibt ihr im Weltraum psychisch gesund?"

Entdecken Sie Lucas Antwort im Video über diesem Artikel.