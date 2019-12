Polizei gegen Demonstranten im Einkaufszentrum in Hongkong

In einem Einkaufszentrum in Hongkong ist es an Heiligabend stundenlang zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Anti-Regierungsdemonstranten und der Polizei gekommen. Die Polizei schlug zu.

Einige Protestierende waren als Weihnachtsmänner verkleidet.

Andere - vor allem schwarz gekleidete - Demonstranten zerstörten Schaufensterscheiben. Die Polizei antwortete mit Tränengas. Zahlreiche Protestierende wurden festgenommen.

Die Proteste gegen die Regierung von Carrie Lam dauern jetzt schon seit mehr als sechs Monaten an.