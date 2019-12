„Hamburger Original“ Jan Fedder († 64) gestorben

Der Schauspieler Jan Fedder ist tot. Er starb am Montagabend in Hamburg im Alter von 64 Jahren. Fedder litt an Krebs, im Juni hatte er gegenüber der Bild am Sonntag gesagt, auf einen Rollstuhl angewiesen zu sein.

Fedder war ein Hamburger Original und verkörperte unter anderem den Polizisten Dirk Matthies in der Serie Großstadtrevier.

Der gebürtige Hamburger - eigener Angabe nach jahrzehntelang starker Raucher - spielte vornehmlich Charaktere mit norddeutscher Mundart, etwa in Neues aus Büttenwarder oder in der Verfilmung des Siegfried-Lenz-Werkes Der Mann im Strom. Fedder gehörte zum Schauspielerkollegium des 1981 erschienen Films Das Boot von Wolfgang Petersen.

„Mit viel Herz hat er im Fernsehen und auf der Bühne immer wieder Hamburg verkörpert, vor allem im Großstadtrevier. Rau und trotzdem charmant - wie seine Heimatstadt“, schrieb Carsten Brosda, Hamburgs Senator für Kultur und Medien.