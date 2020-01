Bewegender Abschied - Hamburg sagt: Tschüss, Jan Fedder!

Seine Witwe, Freunde und Fans haben in Hamburg in einer bewegenden Trauerfeier Abschied von Jan Fedder genommen. Der in St. Pauli geborene Schauspieler wäre an diesem Dienstag 65 Jahre alt geworden. Er war am 30 Dezember 2019 gestorben.

Die Trauerfeier fand im Hamburger Michel statt und wurde live im NDR übertragen.

Viele Schauspielerkolleginnen und -kollegen und Polizistinnen und Polizisten kamen zu dem Gottesdienst. Mit dabei waren Klaus Meine von den Scorpions und Uschi Glas.

In den sozialen Medien gab es viele Trauerbekundungen zum Tod des Seriendarstellers.

Es gibt auch ein Kondolenzbuch im Internet.