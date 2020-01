Gesundheitsgefährdende Luftverschmutzung in Sarajevo: Kostenloser Nahverkehr geplant

Die Behörden in der bosnisch-herzegowinischen Hauptstadt Sarajevo haben Maßnahmen gegen die Luftverschmutzung ergriffen. Um die Abgasbelastung durch den Autoverkehr einzudämmen, soll der öffentliche Personennahverkehr kostenlos genutzt werden können, zudem sollen insbesondere Kindern Atemmasken zur Verfügung gestellt werden, hieß es.

Am Freitag war in Sarajevo eine gesundheitsgefährdende Konzentration von Feinstaubteilchen gemessen worden. Die Stadt liegt in einem Kessel, was den Luftaustausch erschwert. Viele Einwohner von Sarajevo heizen mit Kohle, zudem ist die Anzahl von Grünflächen vergleichsweise gering. Studien zufolge können Baumarten wie Kiefern oder Magnolien in begrenztem Maße Feinstaub aus der Luft filtern. Als wichtigster Einflussfaktor gilt aber der Straßenverkehr - dieser müsse eingeschränkt werden, sagen Wissenschaftler. Und ganz besonders in Sarajevo.