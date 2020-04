Dortmunder Bäckerei verkauft "Klorollen"

no comment

Klopapier sorgt derzeit für reißenden Absatz. In einer Bäckerei aus Dortmund kann man einen Kuchen mit Marzipanüberzug kaufen, der dem Hygieneartikel ähnelt.

Tim Kortüm und seine Mitarbeiter stellten zu Beginn 80 Klopapierkuchen am Tag her. Inzwischen sind es zehnmal so viele.

Das Produkt ist dabei nicht nur lustig und lecker, es bringt in der wirtschaftlich schwierigen Zeit auch dringend benötigtes Geld in die Kassen.