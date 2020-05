Kampfsport-Werte: ehrlich und fair kämpfen beim Judo

Judo ist mehr als nur ein Kampfsport. Ursprünglich ein Weg zur Körperertüchtigung ist Judo auch eine Philosophie zur Persönlichkeitsentwicklung. In Krisenzeiten wie heute treten praktizierte Werte wie Ehrlichkeit in den Vordergrund.

Judo-Werte - Ehrlichkeit

"Judo hilft einem jeden Tag, etwas Neues über sich selbst zu lernen." Sagi Muki israelischer Judoka

2019 wurde Sagi Muki erster männlicher Weltmeister für Israel in Tokio. Das Jahr eröffnete der Sportler mit einem Sieg beim Großen Preis von Tel Aviv. Im selben Jahr gewann er den Grand Slam von Jekaterinburg. Muki gewann 2018 in Tel Aviv den europäischen Senioren-Titel. Weitere Auszeichnungen: Silber beim IJF World Masters 2019 in Qingdao, Bronze beim Grand Slam von Paris 29016, Fünfter bei den Olympischen Spielen in Rio. Muki ist Experte in Sode Tsuri Gomi Goshi. Er gewann 2019 die Goldmedaille beim Grand Slam in Baku.

"Dank der Werte und Prinzipien, die ich im Judo gelernt habe, konnte ich viele schwierige Momente meistern, die ich in meinem Leben erlebt habe." Soumiya Iraoui marokkanische Judoka

2018 holte die Marokkanerin Soumiya Iraoui Silber bei den European Open in Rom. Bei den Afrikanischen Meisterschaften 2019 in Kapstadt und bei den Afrikanischen Spielen in Rabat im gleichen Jahr holte sie Silber. Sie gewann 2019 eine Bronzemedaille beim Großen Preis von Taschkent. Sie errang 2019 eine Bronzemedaille bei den African Open in Dakar. Soumiya Iraoui wurde in Salé nahe Rabat geboren. Sie hat vier Schwestern und einen Bruder. Sie liest gerne Bücher und begann mit 14 Jahren mit Judo.

"Judo hat mich gewaltig verändert, es hat mir viel gebracht." Axel Clerget französischer Judoka

Der französische Judoka Axel Clerget gewann bei den Weltmeisterschaften 2019 in Tokio und 2018 in Baku Bronze. Er begann 2019 mit einem Sieg beim Großen Preis von Tel Aviv. Clerget holte Silber beim Grand Slam in Abu Dhabi und beim Grand Slam in Tokio 2016. Clerget gewann die Weltmeisterschaften in Liverpool, Casablanca und Minsk. 2009 holte er Bronze beim Grand Slam in Paris. Beim Grand Slam in Paris 2017 gewann er Silber. Clerget gewann 2017 Silber bei den Europameisterschaften in Warschau.