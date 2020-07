Bald "oben ohne"? Diese Bundesländer wollen die Maskenpflicht abschaffen

Fallen bald die Masken? Darüber wird in Deutschland derzeit heiß diskutiert. Jetzt meldete sich auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zu Wort.

Spahn mahnt: "Das Virus ist noch da"

Er „verstehe die Ungeduld und den Wunsch nach Normalität“. Aber das Virus sei noch da. „Wo in geschlossenen Räumen der nötige Abstand nicht immer gesichert ist, bleibt die Alltagsmaske geboten.“

Das Tragen von Masken sei nicht immer angenehm. Aber in geschlossenen Räumen sehe er keine Alternative. Gerade jetzt mit der beginnenden Reisesaison sei Vorsicht geboten und die Diskussion über Lockerungen fehl am Platz.

„Das Stichwort Ischgl haben wir ja alle noch im Kopf. Wie schnell von einem Urlaubsort in Europa im Grunde in fast jedes andere europäische Land dieses Virus getragen worden ist im Februar/März. Das darf uns nicht wieder passieren“, sagte Spahn im „Deutschlandfunk“-Interview.

Bald keine Maske beim Einkaufen?

Ins Rollen kam die Debatte am Wochenende, nachdem Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) gegenüber der „Welt am Sonntag“ erklärt hatte, er wolle die Maskenpflicht beim Einkaufen in seinem Bundesland kippen.

“Wenn das Infektionsgeschehen so gering bleibt, sehe ich keinen Grund, an der Pflicht festzuhalten“, so Glawe im „Welt“-Interview. In Mecklenburg-Vorpommern sind die Corona-Zahlen im bundesweiten Vergleich derzeit am niedrigsten.

Viele Einzelhändler freut's. Sie sehnen sich schon lang nach einer Lockerung und berichten von Kunden, die sich weigern, mit Maske den Laden zu betreten oder gleich ganz auf den Shoppingtrip verzichten. Lust- und Bummelkäufe gehören für viele der Vergangenheit an. Der Handelsverband Mecklenburg-Vorpommern schätzt:

"Allein die Maskenpflicht hat 10 bis 15 Prozent Umsatzverluste gebracht." Handelsverband Mecklenburg-Vorpommern

Harry Glawe will sich jetzt mit dem Kabinett beraten und plädiert für eine Aufhebung ab 1. August – nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, sondern in ganz Norddeutschland. Sein Amtskollege aus Niedersachsen, Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU), hat sich dafür offen gezeigt. Widerstand kommt derzeit noch aus Schleswig-Holstein und Hamburg.

SPD-Chef: "Zumutbare Zumutung"

Weiter im Süden sprachen sich mehrere Bundesländer ebenfalls klar gegen eine Aufhebung der Maskenpflicht aus – zum Beispiel Bayern.

Auch die rheinland-pfälzische Landesregierung will an der Maskenpflicht im Handel festhalten. „Das Coronavirus ist noch da und noch gefährlich, das zeigen lokale Ausbrüche“, sagte eine Sprecherin des Landesgesundheitsministeriums der „Rheinischen Post“.

Ähnlich sieht das auch Angela Merkel. SPD-Chef Norbert Walter-Borjans sagte am Sonntagabend: „Ich habe heute noch mit der Bundeskanzlerin darüber gesprochen und wir sind uns einig, dass das Maskentragen in Geschäften eine Zumutung ist, aber eine zumutbare Zumutung“.