Angela Merkel mit Maske - wer trägt sie und wer nicht? 10 Fotos

An diesem Freitag ist Angela Merkel mit einem Mund-Nase-Schutz in den Bundestag in Berlin gekommen. Vor wenigen Tagen bei der Pressekonferenz mit Emmanuel Macron in Meseberg hatte die Kanzlerin einer Journalistin auf die Frage, warum man die 65-Jährige noch nie mit Maske gesehen habe, geantwortet, dass sie, wenn sie die Abstandsregeln einhalte, keine Maske aufsetze.. Beim Einkaufen trage sie schon eine. Und die CDU-Politikerin meinte dann: "Sonst hätten Sie mich auch schon mit Maske sehen können. Ich verrate Ihnen aber nicht, wann ich wo einkaufen gehe."

Anders als in den USA oder in Brasilien, wo das Nicht-Tragen von Masken zu einer Art politischem Statement für die rechtpopulistischen Präsidenten Donald Trump und Jair Bolsonaro geworden ist, sind viele Politikerinnen und Politiker in Europa inzwischen mit Maske zu sehen. Bolsonaro wurde von einem Gericht sogar zum Tragen einer Maske verurteilt, auf seinen Einspruch hin, nahm eine Richterin diese Entscheidung aber wieder zurück.

Der US-Präsident vermeidet es tunlichst, mit Maske gesehen zu werden. Er wollte auch den Nationalfeiertag ohne Corona-Einschränkungen feiern - mit 7.000 Gästen. Trumps Tochter Ivanka, ihr Ehemann Jared Kushner und Sohn Joseph Frederick hatten schon Ende Mai Alltagsmasken auf, als sie zum Spacex-Start nach Florida reisten.

Ivanka Trump, Jared Kushner und Sohn

Anti-Trump-Poster in New York

Wegen seines desaströsen Umgangs mit der Coronavirus-Krise protestieren nicht nur Feministinnen gegen Jair Bolsonaro, die ihm die mehr als 60.000 Toten in Verbindung mit Covid-10 zur Last legen.

Protest gegen Bolsonaro in Brasilia

Was das Management der Pandemie angeht, gilt Deutschland international als positives Beispiel. Es gibt - Stand 04.07.2020 - zwar mehr als 197.000 Infizierte, aber "nur" etwas mehr als 9.000 Tote.

Die Kanzlerin trägt im Parlament eine dunkle Stoffmaske mit dem Logo der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, die am 1. Juli begonnen hat.

Angela Merkel im Bundestag

In Sachen Bekämpfung des Coronavirus soll in der EU unter der deutschen Ratspräsidentschaft besser zusammengearbeitet werden. Frankreichs Präsident muss sich für die - Stand 04. Juli - 29.875 Coronavirus-Toten rechtfertigen.

Macron beim Sahel-Gipfel in Nouakschott

Bei Sanofi in Lyon trägt Emmanuel Macron einen Kittel des Pharma-Unternehmen und - wie bei seiner Afrika-Reise - eine Einweg-Maske. Zuvor war der französische Präsident in die Kritik geraten, weil er bei einem Krankenhaus-Besuch eine eigentlich für Gesundheitspersonal reservierte FFP2-Maske aufhatte. Im Mai hatte der 42-jährige Staatschef - zum Erstaunen einiger Kinder - eine schwarze Stoffmaske getragen.

Italiens Regierungschef trägt verschiedene Masken in der Öffentlichkeit und übt sich mit dem Chef der Zivilschutzbehörde in neuer Art, sich zu grüssen. Auch Giuseppe Conte steht in der Coronavirus-Krise unter Druck. Viele der versprochenen Hilfen für die Wirtschaft und für die Menschen kommen bisher kaum bei den Betroffenen an.

Giuseooe Conte mit dem Zivilschutzchef

Die Regierungschefs von Spanien und Portugal haben Anfang Juli die gemeinsame Grenze wieder ge¨¨offnet. Dabei gab es eine Zeremonie - mit Masken.

Grenze zwischen Spanien und Portugal ist wieder offen

Die Coronavirus-Krise hat auch Belgien stark getroffen. Ursula von der Leyen war in der belgischen Hauptstadt schon öfter mit Maske zu sehen.

Ursula von der Leyen

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit EU-Kommissarinnen im EU-Parlament in Brüssel am 27. Mai 2020 - alle tragen Wegwerf-Masken.

Im EU-Parlament

