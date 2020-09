Wieder mehr als 10.000 tägliche Neuinfektionen in Frankreich

Die Gesundheitsbehörden in Frankreich melden am Dienstagabend 10.008 bestätigte Ansteckungen mit SARS-CoV-2 innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Am Vortag war die Zahl nur halb so hoch gewesen.

Dabei ist der Anteil der positiv ausfallenden Tests weiter angestiegen. Inzwischen liegt die Positivrate bei 6,1 %.

In französische Krankenhäuser wurden innerhalb eines Tages 783 weitere Covid-19-PatientInnen eingeliefert - 130 davon liegen auf Intensivstationen. Insgesamt sind laut Gesundheitsministerium derzeit mehr als 950 Menschen schwer an Covid-19 erkrankt.

In St Etienne gilt laut der Nachrichtenagentur AFP ein Krisenplan, um die neuen PatientInnen besser bewältigen zu können. Die Stadt liegt in der Region Auvergne-Rhône-Alpes, die als sogenannte "rote Zone" eingestuft ist.

Insgesamt sind in Frankreich 31.416 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben - 68 davon in den vergangenen 24 Stunden.