World Press Cartoon: Kein gutes Klima für Karikaturen

on saturday i had the great honor of winning the 1st prize-caricature and the grand prix of the world press cartoon award, a great honor for me #worldpresscartoon #borisjohnson #frankhoppmann #hoppmann #portugal #lisbon #award #cartoon #caricature #portraitart #smile #uk #london #politican #england #expressiveart #hair #hairoftheday #hairofinstagram @worldpresscartoon.oficial