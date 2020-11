50.000 Tote: Macron verspricht vorsichtigen Ausstieg aus dem Lockdown

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat einen vorsichtigen Ausstieg aus dem Lockdown angekündigt. So dürfen die Geschäfte - unter strengen Auflagen - ab dem kommenden Wochenende wieder öffnen. Die Ausgangssperre wird erleichtert. Statt nur einen Kilometer dürfen die Bürgerinnen und Bürger sich 20 Kilometer und drei Stunden lang von ihren Wohnungen entfernen, um spazieren zu gehen oder draußen zu joggen.

Mehr als 50.000 Tote durch Covid-19 in Frankreich

In Frankreich sind jetzt mehr als 50.000 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. In den vergangenen Tagen war die Zahl der Neuinfektionen deutlich zurückgegangen. An diesem Dienstag wurden 9.155 positive Tests binnen 24 Stunden verzeichnet. Das eigentliche Ziel des Lockdown der französischen Regierung war es, die Zahl der täglichen Neuinfektionen auf 5.000 zu senken.

4.289 PatientInnen und Patienten befinden sich derzeit mit Covid-19 auf Intensivstationen.

Weitere Lockerungen, wenn die Lage es erlaubt

Die Lockerung des Lockdown besteht unter Bedingungen. So gilt in Frankreich eine nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 7 Uhr, die nur am 24. Dezember - also an Weihnachten - und am 31.12. - also für Silvester - aufgehoben werden soll.

Frankreich sei ein Land, in dem sehr viel getestet werde, erklärte Emmanuel Macron in seiner TV-Ansprache, in der er den Französinnen und Franzosen - besonders denen, die in Gesundheitsberufen arbeiten - dankte. Er forderte die Menschen auf, keinen Verschwörungstheorien zu erliegen, sondern sich strikt an die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu halten.

"Impfungen bleiben freiwillig"

Emmanuel Macron erklärte, die Impfungen würden auf freiwilliger Basis organisiert.

Tatsächlich stehen Französinnen und Franzosen in Umfragen den Impfstoffen gegen das Coronavirus sehr skeptisch gegenüber.

Plan für junge Leute in der Krise

Der Präsident kündigte einen Plan für junge Leute an, die bisher wegen der Pandemie weder ein Praktikum noch einen Arbeitsplatz gefunden haben. Jeder und jedem solle im Plan "Un jeune, un emploi" ("Ein Jugendlicher, eine Stelle") ein Angebot gemacht werden.