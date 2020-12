In den USA haben die Wahlleute den Sieg von Joe Biden über Donald Trump bestätigt. Dies ist einer der letzten Schritte, bevor Biden ins Weiße Haus einziehen kann. Insgesamt erhielt er 306 der 538 Stimmen der Wahlleute, 270 waren mindestens notwendig.

Damit erhielt Biden genau so viele Wahlleute-Stimmen wie Trump vor vier Jahren, der damals von einem "Erdrutschsieg" sprach. Biden rief Trump auf, seine Niederlage endlich anzuerkennen, was dieser aber nach wie vor ablehnt. Etwas später wandte sich Biden an die Öffentlichkeit.

"Wir, das Volk, haben gewählt. Das Vertrauen in unsere Institutionen ist stabil. Die Integrität der Wahlen bleibt bestehen. Nun ist es an der Zeit, ein neues Kapitel abzuschlagen, wie wir es im Laufe unserer Geschichte immer gemacht haben. Es ist Zeit für Einigkeit und Versöhnung. Ich habe dies in meinem Wahlkampf immer gesagt: ich werde ein Präsident aller Amerikaner sein. Wir müssen zusammenarbeiten, wir müssen einander die Chance geben, die hitzige Atmosphäre abzukühlen, und vor allem brauchen wir Solidarität."

Trump spricht weiter von Betrug und sagt, er habe die Wahl gewonnen. Beweise konnte er dafür aber bisher nicht vorlegen, auch wurden bereits 50 seiner Klagen von Gerichten zurückgewiesen. Dennoch stehen viele seiner Unterstützer hinter seiner Behauptung.

Biden sagte, Trump hätten alle Wege offengestanden, das Ergebnis anzufechten, und der Präsident habe jede dieser Möglichkeiten genutzt. Mehr als 80 Richter im ganzen Land hätten Argumente gehört und als unbegründet abgewiesen. Auch erneute Stimmenauszählungen hätten nichts am Resultat geändert.

Das Endergebnis der Wahl wird offiziell am 6. Januar im Kongress in Washington verkündet. Biden soll dann am 20. Januar vereidigt werden.