Der Borussia-Stürmer Breel Embolo wird von seinem Klub eine hohe Geldstrafe auferlegt, nachdem der 23-jährige Schweizer Nationalspieler gegen die Corona-Regeln verstoßen hatte. Der Fußballer habe die Strafe akzeptiert, schreibt der BVB.

"Breel hat durch sein unbedachtes und falsches Verhalten in der Nacht nach dem Bundesligaspiel in Stuttgart gegen die Regeln verstoßen, die aktuell für alle Menschen in unserem Land gelten und deren Einhaltung für uns als Klub in der Fußball-Bundesliga die Voraussetzung für den Spielbetrieb ist“, so Borussias Sportdirektor Max Eberl. "Wir haben deshalb entschieden, dass er eine Geldstrafe zahlen muss, die ihn empfindlich trifft."

Die Polizei hatte den Bundesliga-Profi in Essen bei einer illegalen Party angetroffen. Der Schweizer Embolo bestreitet, bei der Fete gewesen zu sein. Er habe in einer Wohnung in der Nähe mit einem Freund Basketball im Fernsehen anschauen wollen, sagt der Fußballer.

Laut Medienberichten beträgt die Summe der Geldstrafe etwa 200.000 Euro.

Die Leute, die von der Polizei bei der illegalen Party erwischt wurden, müssen eine Geldbuße von 250 Euro zahlen. Bei der Feier hatte die Polizei 23 Personen angetroffen.