Zuviele Kilos und Covid: Wenn Übergewicht lebensgefährlich wird

In der Coronapandemie haben SIE einen besonders schweren Stand - Übergewichtige. Auf ihr Konto gehen laut einer Studie des Weltobesitätsverbands die meisten Todesfälle nach einer Covid-Erkrankung. Die Corona-Sterblichkeit ist demnach zehn Mal höher in Ländern, in denen mehr als die Hälfte der Erwachsenen übergewichtig ist.

Der Verband fordert daher, adipöse Menschen bei Impfungen und Tests vorzuziehen.

Olivia Barata Cavalcanti vom Weltobesitätsverband fordert:

Die Regierungen müssen Obesität ernst nehmen. Wir brauchen eine koordinierte Vorangehensweise. Wir appellieren an die Regierungen, unseren Anti-Obesitätsplan (ROOTS) umzusetzen und Übergewicht als Krankheit anzuerkennen. Man muss Adipositas vorbeugen, sie behandeln und untersuchen. Wir brauchen einen systemischen Lösungsansatz. Die Pandemie hat gezeigt, wie dringlich weltweit das Problem ist.

In Europa sind besonders Italien, Belgien, Slowenien und Großbritannien betroffen. Als überwichtig gilt ein Mensch mit einem Body Mass Index, genannt BMI, von über 25. Dieser ergibt sich, indem man das Gewicht durch die Körpergröße zum Quadrat teilt.