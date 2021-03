Harte, kalte Zeit - Euronews am Abend am 19.03.

😮 Guten Abend mit einem Bild vom Schnee in Berlin! In der deutschen Hauptstadt steigt die Inzidenz der Neuinfektionen.Muss Deutschland wieder in den harten Lockdown?

😷 "Mist, ein Monat": Wegen dramatisch hoher Inzidenzen ist Paris ab morgen im Lockdown.

🦠 Die Uniklinik Greifswald hat eine Erklärung für die Blutgerinnsel durch den Impfstoff von AstraZeneca, der auch in Deutschland wieder eingesetzt wird.

🔴 Endlich Frieden in Afghanistan? In Moskau haben Verhandlungen begonnen.

🐦 Tierfreundinnen und Tierfreunde sollten diese Meldung aus Heidelberg vielleicht lieber nicht lesen.

🚁 Ein weiterer Erfolg von INGENUITY auf dem Mars: jetzt fliegt der Helikopter.

⚽️ Wer spielt gegen wen in der Endphase der Champions League?

🪁 Wir wünschen Ihnen einen guten Start ins Wochenende!