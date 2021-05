🙂 Guten Abend! Was an diesem Freitag interessant und wichtig ist, wie die Positionen der verschiedenen Länder in der Frage der Patente der Impfstoffe gegen Covid-19.

💉 Wer ist für die Freigabe der Patente von Corona-Impfstoffen und wer ist dagegen?

Ob es Schweden mit dem anderen Weg in der Pandemie richtig gemacht hat, wird sich zeigen. Das sagt einer der Menschen, die euronews zur Coronalage befragt hat.

🙁 Arm trotz Arbeit - dagegen will die EU etwas unternehmen - auf dem Sozialgipfel in Porto.

🌱 Eine Kandidatin im Aufwind: die Grüne Annalena Baerbock.

🐾 Es stinkt und droht, ein Umweltproblem zu werden: 4 Millionen tote Nerze müssen in Dänemark wieder ausgegraben werden.

🚲🛴 Berlin bald autofrei? Eine Initiative treibt das bei Menschen zu Rad und zu Fuß beliebte Projekt voran.

🛰🚁 Aus Gaza zur NASA - die Geschichte eines jungen Palästinensers, der am Mars-Hubschrauber mit-gebaut hat.

Und ein Filmtipp LIMBO - EIN SYRER IN SCHOTTLAND

🚀 Wir wünschen Ihnen allen einen guten Start ins Wochenende!