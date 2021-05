Brüssel: Kundgebung für palästinensische Bevölkerung

In Brüssel haben Hunderte im EU-Viertel an einer Solidaritätskundgebung für die Bevölkerung in den palästinensischen Gebieten teilgenommen. Sie forderten ein Ende der israelischen Angriffe und riefen die Europäische Union zum Handeln auf.

„Keine muslimische Regierung unterstützt Palästina. Die Menschen tun das, aber keine Regierungen. Da wird mit zweierlei Maß gemessen“, sagt ein Demonstrant.

Ein anderer sagt: „Ich habe 21 Jahre in Gaza gelebt und habe alles gesehen. Niemand weiß, was wir wirklich gesehen haben. Alle paar Sekunden kamen Raketen aus Israel. Wir müssen die palästinensische Bevölkerung unterstützten. Das sind Menschen, die ständig mit den israelischen Angriffen leben müssen."

Ein weiterer Demonstrant erläutert: „Wir sind hier, um die israelischen Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu verurteilen und die Europäische Union aufzufordern, deutliche Maßnahmen gegen die israelische Besatzung zu ergreifen und Sanktionen gegen Israel einzuführen."

Das im Rahmen der Kundgebung an Verkaufsständen eingenommene Geld soll in die palästinensischen Gebiete fließen.

„Wenn alle Menschen etwas spenden, etwas kaufen und dabei sind: Zumindest helfen wir der palästinensischen Bevölkerung in einer Art und Weise, obwohl wir nicht vor Ort sein können“, so eine Teilnehmerin der Kundgebung.

Die Europäische Union hat zu einem sofortigen Ende der Feindseligkeiten im Nahen Osten aufgerufen.