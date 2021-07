Neues EU-Impfzertifikat: Reisen soll so einfacher werden

Am heutigen 1. Juli tritt das neue EU-Impfzertifikat in Kraft. Alle 27 EU-Länder sind an die dafür notwendige gemeinsame Technik angeschlossen.

Deutschen Urlaubern soll ein entsprechender Nachweis im Ausland einiges erleichtern. Der Deutsche Reiseverband empfiehlt aber sicherheitshalber das gelbe Impfheft wie auch den digitalen Nachweis mitzunehmen.

Generell gilt nun: Ein Zertifikat über eine Impfung, einen Test oder eine überstandene Infektion kann über einen QR-Code europaweit ausgelesen werden. An welchen Stellen die Nachweise Urlaube oder Wochenendtrips erleichtern, legt jedes Land selbst fest.

Eine Einigung der EU-Staaten sieht jedoch vor, dass je nach Infektionslage in einem Land auch wieder Beschränkungen eingeführt werden können, selbst für vollständig Geimpfte. Deutschland hat für sogenannte Virusvariantengebiete, wie etwa Portugal, Großbritannien oder Indien, in denen die Delta-Variante stark verbreitet ist, laut Kanzleramt, europaweit die strengsten Regeln.