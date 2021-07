Italienische Rezepte gegen Landflucht

Als man mich kontaktierte, um in meiner Heimatstadt mitzuhelfen und zu kochen, war ich glücklich und hoffnungsvoll zugleich, denn in Kenntnis der lokalen Situation ist es eines der besten Dinge, die ich für das Dorf tun kann, in dem ich aufgewachsen bin und das mir so viele Dinge gegeben hat. Wir werden uns mit unserem Beitrag hier in der Küche revanchieren und hoffen, dass sie weiter wächst.