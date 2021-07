Held am Comer See: Fahrer rettet 25 Kinder aus brennendem Bus

Kurz bevor der Bus in einem Tunnel in Flammen aufging, hat ein Fahrer in Norditalien die 25 Kinder an Bord in Sicherheit gebracht. Der Busfahrer forderte die Kleinen auf, das Fahrzeug schnell zu verlassen und sich in einer Reihe an der Tunnelwand aufzustellen. Danach wurde er als Held gefeiert, weil er genau richtig gehandelt hatte.

Sieben Kinder, die auf dem Weg in ein Feriencamp waren, erlitten eine Rauchvergiftung und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Das Unglück ereignete sich bei Lierna am Comer See.

Erst durch den Einsatz von Schaum konnte der Brand gelöscht werden.

Die Aufnahmen vom brennenden Bus hat die italienische Feuerwehr gemacht.