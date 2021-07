Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel wird sich an diesem Donnerstag zum letzten Mal den Fragen der Hauptstadt-Journalist:innen stellen. Die Fragen dürften sich um die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen drehen, ebenso wie das weitere Vorgehen in der Pandemie und die Einigung mit den USA zur Gaspipeline Nord Stream 2.

Merkel wird zur Bundestagswahl im September nicht mehr antreten.

In ihrer Einleitung thematisierte die Bundeskanzlerin die Flutkatastrophe im Westen des Landes. Für die Bewältigung müsse man einen "langen Atem" haben. Sie bestätigte die zum Wiederaufbau benötigten Summen und versprach schnelle Hilfe.

Die Pandemie war das zweite Thema, das die Kanzlerin vorab thematisierte. So beobachte sie die steigenden Infektionszahlen, die ein "besorgniserregendes Ausmaß" annehmen könnten. So befinde sich Deutschland wieder in einer Phase des exponentiellen Wachstum. Sie appellierte an Bevölkerung, sich impfen zu lassen und die Vorsichtsmaßnahmen weiter einzuhalten, dazu zählten die AHA-Regeln und regelmäßiges Testen.

Die Fragen der Journalist:innen drehten sich neben dem Pandemie-Management um Merkels Klimapolitik, die Migration und die Gesellschaft in Deutschland.