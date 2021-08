Fußball-Talent Zaki Anwari (19) stürzte auf der Flucht von US-Flugzeug

Viele in Afghanistan trauern um Zaki Anwari. Der 19-jährige Fußballer der Jugend-Nationalmannschaft kam bei dem Versuch, an das Transportflugzeug der US Air Force geklammert aus Kabul zu fliehen, ums Leben. Zaki Anwari war den Trauer-Posts in den sozialen Netzwerken zufolge Schüler der französisch-afghanischen Esteghlal High School in Kabul.

Offenbar stürzte der junge Sportler von der abfliegenden Maschine zu Boden. "Anwari wollte wie Tausende junge Afghanen das Land verlassen", schrieb der Sportverband in einer Mitteilung auf Facebook.

In dem Post auf Facebook trauert der afghanische Sportverband um Zaki Anwari mit den Worten: "Möge er im Himmel ruhen, wir beten zu Gott für seine Familie, Freunde und Sportsfreunde".

In den sozialen Netzwerken bekunden viele ihr Beileid.