Messerattacke an Schule in Schweden: 15-Jähriger festgenommen

In einer Schule im schwedischen Eslöv ist ein Lehrer bei einem Angriff schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde ein 15-Jähriger wegen des Vorfalls in Südschweden festgenommen, er wird des Mordversuchs verdächtigt. Über ein mögliches Motiv wurde zunächst nichts bekannt. Schüler wurden bei der Attacke nach Angaben der Polizei nicht verletzt.

Zeugen erzählten der Zeitung «Skånska Dagbladet», ein Mann sei am Donnerstagmorgen mit einem langen Messer in die Schule gekommen. Er habe eine Maske getragen sowie einen Helm und etwas, das aussah wie eine schusssichere Weste. Einige Schüler seien aus den Fenstern gesprungen, um sich in Sicherheit zu bringen.