Vor dem 1. TV-Triell: Union und Grüne müssen in die Offensive

Vier Wochen vor der Bundestagswahl wird ein Kanzler aus den Reihen der Sozialdemokraten immer realistischer. Laut Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Insa konnte die SPD zwei Prozentpunkte hinzugewinnen. Mit 24 Prozent liegt die Partei von Kanzlerkandidat Olaf Scholz deutlich vor der Union, die nur noch auf 21 Prozent kommt (Verlust: 1 Prozentpunkt). Deren Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) gerät damit vor dem ersten TV-Dreikampf mit den Spitzenkandidaten von SPD und Grünen noch stärker unter Druck.

Der im Sonntagstrend ausgewiesene Wert ist der niedrigste, den Insa jemals für die CDU/CSU gemessen hat. Die Grünen verharren demnach bei 17, die FDP bei 13 Prozent. AfD (11 Prozent) und Linke (6 Prozent) verlieren jeweils einen Punkt.

Premiere: TV-Wettkampf mit drei Kanidat:innen

Am Abend liefern sich die drei Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen einen ersten direkten Schlagabtausch im Fernsehen. Rund zwei Stunden lang (20:10 Uhr bis 22:00 Uhr) stellen sich Laschet, Scholz und die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock in Berlin in einer Live-Sendung den Fragen der Sender RTL und ntv.

Das Streitgespräch zwischen den drei Kanzlerkandidaten ist eine Premiere. Denn bisher gab es in Deutschland nur TV-Duelle - zwischen Kanzler bzw. Kanzlerin und einem bzw. einer Herausforderer:in. Diesmal ist alles anders: Im September gibt es das zweite Triell bei ARD und ZDF, danach folgen die Fernsehsender Prosieben, Sat.1 und Kabeleins mit einem letzten TV-Dreikampf.

Holen Grüne und Union wieder auf?

Vor dem ersten Fernseh-Wettstreit rechnet kaum noch jemand mit einer grünen Kanzlerin, der Kandidat der Union ist eingebrochen. Was die Kanzlerkandidaten betrifft, sieht es laut Insa-Umfrage für die Union schlechter aus: Bei einer Direktwahl würden jetzt nur noch 10 Prozent für Laschet stimmen (-2). Grünen-Kandidatin Baerbock gewinnt einen Punkt und käme auf 14 Prozent. An der Spitze liegt weiter Scholz mit 31 Prozent (-3). Klar ist aber auch: Wahlumfragen spiegeln immer nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang.

Angesichts des derzeitigen Abwärtstrends der Union hoffen CDU und CSU darauf, dass Laschet es schafft, mit einem beherzten Auftritt in dem Triell wieder Punkte gut zu machen.

Auch die Grünen bauen auf einen Effekt durch die Fernsehrunde, wieder stärker in die Offensive kommen zu können. Sie hatten nach der Bekanntgabe von Baerbocks Kanzlerkandidatur mit Umfragewerten von bis zu 28 Prozent zeitweise sogar die Union überholt, waren in den Wochen und Monaten danach aber wieder zurückgefallen.

Erstes TV-Triell könnte Briefwahl entscheidend beeinflussen

Hinter dem Scholzomaten, wie Olaf Scholz auch genannt wird, scharen sich derweil die Sozialdemokraten. Die internen Kritiker sind verstummt in Anbetracht dessen, das man vor zwei Monaten noch bei 15 Prozent dümpelte, die Macht in scheinbar unerreichbarer Ferne lag.

Die TV-Trielle vor Millionen von Zuschauern könnten eine immense Wirkung haben. Denn die Briefwahl hat bereits begonnen. Für den Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte von der Universität Duisburg-Essen besitzt der Zeitpunkt des Schlagabtausches einen hohen Stellenwert: “Da die Anzahl der Briefwähler deutlich steigt, ist es potenziell möglich, nach der Sendung gleich zu wählen“. Das erhöhe die Wirkung der Trielle, so der Experte.

Armin Laschet und Annalena Baerbock müssen also die Offensive suchen, um den negativen Trend zu stoppen und im Falle der Union, die aufkommende Kritik in den eigenen Reihen verstummen zu lassen.