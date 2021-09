Kongo: WHO entschuldigt sich für Missbrauch

Nachdem eine unabhängige Untersuchungskommission sexuellen Missbrauch durch WHO Mitarbeiter in der demokratischen Republik Kongo festgestellt haben, hat sich WHO-Chef Tedros bei den Opfern entschuldigt. Mehr als 80 mutmaßliche Fälle wurden aufgedeckt, an denen unter anderem Ärzte und leitende Mitarbeiter der WHO während des Ebola-Ausbruchs zwischen 2018 und 2020 beteiligt waren.

Es tut mir leid. Es tut mir leid, was Ihnen von WHO-Angestellten angetan wurde, die Ihnen dienen und Sie schützen sollten. Es tut mir leid für das Leid, das verursacht wurde. Es tut mir leid, dass Sie es noch einmal durchleben mussten, als Sie mit der Kommission über Ihre Erlebnisse gesprochen haben. Tedros Adhanom Ghebreyesus WHO-Generaldirektor

83 Männer - darunter nachweislich 21 Ärzte und leitende Mitarbeiter der WHO, sollen 63 Frauen und zwölf Männer zu Sex genötigt oder sogar vergewaltigt haben. Der Bericht spricht von einem Netzwerk und kritisiert das Personalmanagement der WHO scharf, mehrere Arbeitsverträge wurden gekündigt. Allerdings wird eine deutlich höhere Dunkelziffer vermutet.