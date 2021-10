Trügerische Werbung: NGOs mit Kritik an Energiewirtschaft

Unternehmen, die mit fossilen Brennstoffen handeln, werben mit Inhalten, die in fast zwei Drittel der Fälle die Öffentlichkeit belügen. Die Konzerne stellen sich als grüner dar, als sie es in Wirklichkeit sind.

Wie zum Beispiel bei Investitionen in erneuerbare Energien – hier übertreiben sie zum Teil. Dazu werben sie mit Inhalten, die laut Studien beim Kampf gegen den Klimawandel nutzlos sind. Kohlenstoffspeicherung zum Beispiel ist ein Vorgang, der viel zu lange dauert, um bei der Bewältigung der Klimakrise zu helfen.