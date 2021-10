Grünes Licht für die Ampel: Baerbock und Habeck wollen Dreier-Sondierung mit SPD und FDP

Bei der Regierungsbildung in Deutschland deuten sich Verhandlungen über eine Ampelkoalition zwischen SPD, Grünen und FDP an. Bislang tauschten sich die Partei jeweils in Zweiergesprächen aus, die Grünen gehen nun den nächsten Schritt.

Die Grünen wollen in Dreier-Sondierungsgespräche mit SPD und FDP einsteigen. So lautet die Zwischenbilanz der Grünen, die sich am Mittwochmorgen mit Bundesvorstand, Parteirat und der 24-köpfigen Sondierungsgruppe zu einer Auswertung der bisherigen Gespräche zusammengesetzt hatten.

„Nach diesen Gesprächen haben wir uns beraten und sind zu dem Schluss gekommen, dass es sinnvoll ist, weiter jetzt vertieft gerade auch mit Blick auf die Gemeinsamkeiten, die wir in diesen bilateralen Gesprächen feststellen konnten, jetzt mit FDP und SPD weiter zu sprechen", sagte die Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grüne Annalena Baerbock.

Das bedeute aber nicht, dass man sich inhaltlich in allen Punkten einig sei, sagte ihr Kollege Robert Habeck. Die Gespräche hätten ergeben, dass es „erhebliche offene Stellen und auch Differenzen" gebe. „Die Gespräche der letzten Woche haben gezeigt, dass dort die größten inhaltlichen Schnittmengen denkbar sind. Das gilt vor allem für den breiten Bereich der Gesellschaftspolitik. Denkbar heißt aber ausdrücklich, dass der Keks noch lange nicht gegessen ist", so Harbeck.

Keine Komplettabsage an Jamaika

Habeck betonte, es gebe zwar Gemeinsamkeiten, aber viele Dinge seien noch nicht durch diskutiert, geschweige denn so konkretisiert, dass man sagen könne, das sei jetzt auf einem sicheren Gleis. „Insofern ist es auch keine Komplettabsage an Jamaika. Wir haben gesehen, dass die Union sich wirklich bemüht hat und ist uns auch weit und sortiert entgegengekommen. Dennoch gibt es eine größere Differenz in einem Jamaika-Bündnis unsererseits."

Auch der Bundesvorstand der FDP beriet am Morgen in Berlin über den weiteren Kurs.

Nach der Bundestagswahl hatten die Grünen und die FDP erst miteinander und anschließend getrennt jeweils mit der SPD sowie mit CDU und CSU mögliche Kompromisslinien ausgelotet.