Nach Koeman-Rauswurf: Baggert Barcelona an Belgiens Erfolgstrainer?

Erst die Heimpleite im Clásico gegen Erzrivale Real Madrid und dann eine Niederlage beim Madrider Vorstadt-Klub und Aufsteiger Vallecano - die Ära von Trainer Ronald Koeman beim FC Barcelona endete wenig ruhmvoll mit einem nächtlichen Rauswurf.

Nur vier Siege in zehn Punktspielen und Tabellenplatz neun veranlassten Präsident Joan Laporta auf dem Rückflug aus Madrid nach einer Krisensitzung zur fristlosen Kündigung des noch bis Ende dieser Saison laufenden Vertrags des Niederländers.

Der Trainer der B-Mannschaft, Sergi Barjuan, übernimmt jetzt kommissarisch. Ein überfälliger Schritt, meinten nicht wenige Fans der Katalanen.

"Das kommt zu spät"

Hector Barraccina meinte in Barcelona: "Es ist gut, dass er raus ist. Denn er hat das Potenzial der Mannschaft als Trainer nicht voll ausgeschöpft. Im Moment macht Barca auf dem Spielfeld keinen Sinn. Sehe langweilige Spiele und die Profis kommen gar nicht dazu, gut zu spielen. Auf dem Niveau, zu dem sie fähig sind."

Barca-Fan Alejandro Zeballos sah die Personalie ähnlich: "Ich finde, das kommt zu spät. Sie haben ihn nicht vorher entlassen, weil sie wissen, was Koeman für den Verein bedeutet. Es ist ein bisschen spät. Im Moment sieht es sehr kompliziert aus, um in La Liga mitzuspielen und die Gruppenphase der Champions League zu überstehen. Ich will nicht zu pessimistisch sein, aber es wird ein komplizierte Aufgabe für den neuen Trainer werden."

Nicht nur viele Fans, auch katalanische Medien sehnen jetzt eine Rückkehr von Vereinsidol Xavi Hernández herbei, der gerade seine Cheftrainer-Karriere bei Al-Sadd SC in Katar begonnen hat. Spekuliert wird auch über Roberto Martinez, der beständig als belgischer Nationaltrainer beeindruckt.