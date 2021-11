Auf Twitter schreibt Eric Adams, sein Traum werde wahr. Der 61-jährige Demokrat und Ex-Polizist wird Bürgermeister der Metropole New York City. Er sei sehr stolz, die Stadt, "die wir alle lieben" als gewählter Bürgermeister zu repräsentieren. In seiner Rede zum Wahlsieg sagte Adams, es gelte voranzugehen und New York City werde nicht mehr dieselbe sein.

Als größte Herausforderungen gelten der Wiederaufschwung nach der Corona-Pandemie, bei der in New York etwa 30.000 Menschen starben, sowie die Reform der Polizei, des New York Police Department (NYPD), um rassistische Vorfälle in Zukunft zu verhindern.

Bisher war Adams Bürgermeister des New Yorker Stadtteils Brooklyn. Er ist mit sechs Geschwistern u.a. in Brooklyn aufgewachsen.

Da New York traditionell von Demokraten geleitet wird, galt die Wahl von Eric Adams schon im Vorfeld als sicher.