US-Vizepräsidentin Kamala Harris wird vorübergehend die Amtsgewalt im Weißen Haus übernehmen.

US-Präsident Joe Biden wird sich unterdessen unter Vollnarkose einer routinemäßigen Darmspiegelung im Militärkrankenhaus "Walter Reed" in Washington unterziehen. Danach soll es eine Erklärung über seinen Gesundheitszustand geben.

Auch andere US-Präsidenten hatten die Amtsgewalt für die Zeit ihrer Untersuchungen ihren Stellvertretern übertragen, darunter George W. Bush.

Bei Bidens Vorgänger Donald Trump war das nicht der Fall. Trumps frühere Sprecherin, Stephanie Grisham, hat in ihrem Buch "I’ll Take Your Questions Now: What I Saw in the Trump White House" beschrieben, wie sich der frühere US-Präsident bei einer ärztlichen Routineuntersuchung weigerte, sich eine Narkose geben zu lassen, da er sonst seine Amtsbefugnisse vorübergehend an seinen Stellvertreter Mike Pence hätte abtreten müssen.

Die Untersuchung erfolgt einen Tag vor dem 79. Geburtstag Bidens.