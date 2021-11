Covid-Impfpflicht in Deutschland: Kommt sie? Was sagen die Parteien?

In Österreich kommt sie, im Nachbarland Deutschland wird über sie gestritten: Die Covid-Impfpflicht spaltet die Gesellschaft. In einer Insa-Umfrage im Auftrag der Zeitung Bild am Sonntag sprachen sich 52 Prozent für und 41 gegen eine allgemeine Impfpflicht aus.

Kommt Impfpflicht für Berufsgruppen?

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder meint, dass man um diese letztlich nicht herumkomme, SPD und FDP können sich höchstens eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen vorstellen, wie sie bereits in anderen europäischen Ländern gilt.

Scholz versucht es mit Aufruf

Der wohl kommende Bundeskanzler Olaf Scholz versuchte es noch einmal mit einem Aufruf: „Viele sollten sich jetzt einen Ruck geben und sich impfen lassen! Wenn nicht für sich selbst, dann für uns alle", schrieb Scholz.

Deutlicher wurde der Virologe Christian Drosten: „Ein fast vollständiges Schließen der Impflücken ist durch nichts zu ersetzen", betonte er. Amtlichen Zahlen zufolge ist in Deutschland knapp 68 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig gegen Covid-19 geimpft.