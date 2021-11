Trotz Folter-Vorwürfen: General Al-Raisi wird Interpol-Präsident

Der emiratische General Ahmed Nasser Al-Raisi, gegen den mehrere Klagen wegen "Folter" in Frankreich und der Türkei vorliegen, wurde am in Istanbul zum Präsidenten von Interpol gewählt, wie die Agentur für polizeiliche Zusammenarbeit bekannt gab.

"Herr Ahmed Nasser Al-Raisi (...) wurde zum Präsidenten gewählt", teilte Interpol auf Twitter mit.

Das Amt des Präsidenten ist in erster Linie ein Ehrenamt - der eigentliche Chef der Organisation ist ihr Generalsekretär -, aber Menschenrechtsorganisationen und europäische Abgeordnete hatten sich gegen die Wahl von Herrn Al-Raisi ausgesprochen, da sie der Meinung waren, dass sie die Mission von Interpol untergraben würde.