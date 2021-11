Twitter-Gründer Jack Dorsey tritt als CEO zurück

Nach 16 Jahren an der Spitze des Kurznachrichtendiensts Twitter hat Gründer Jack Dorsey seinen Rücktritt angekündigt. In einem Brief an die Mitarbeiter:innen des Unternehmens erklärte er seine Beweggründe.

Es sei der richtige Moment, das Unternehmen zu verlassen, so Dorsey, der Twitter vor 16 Jahren mitgegründet hatte und jetzt einer neuen Generation das Steuer überlassen will.

Das Unternehmen sei bereit "ohne seine Gründer" auszukommen. Der neue CEO heißt Parag Agrawal. der zuvor die Rolle des "CTO", Chief Technical Officer, bei Twitter innehatte. Dorsey leitet auch "Square" - eine Firma für Zahlungsverkehr. Nach Medienberichten ("CNBC") hatte ein Großaktionär (Paul Singer, "Elliott Management") die Doppelrolle kritisiert.

Unmittelbar nach der Nachricht von Dorseys Rücktritt schnellte die Aktie von Twitter vorübergehend in die Höhe und verringerte damit die Verlust von fast 14 Prozent in diesem Jahr. Der Handel mit der Aktie wurde kurzzeitig ausgesetzt. Twitter ist an der Börse rund 37 Milliarden Dollar wert.

Dorsey hatte am 21. März 2006 den allerersten Tweet abgesetzt: “Just setting up my twttr.”

su mit AP