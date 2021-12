Iran weist Spekulationen über Explosion in Natans zurück

Der Iran hat Spekulationen über eine Explosion in der Atomanlage Natans zurückgewiesen. Ein Armeesprecher sagte, in der Region in Zentraliran sei ein Raketenabwehrsystem getestet worden. Es bestehe kein Grund zur Sorge.

Zuvor hatte es verschiedene Berichte über eine Explosion in der Region Natans gegeben. Etwas mehr als 200 Kilometer südöstlich von Theheran liegt dort eine unterirdische Anlage zur Anreicherung von Uran. Die Meldungen über eine Explosion hatten im Internet zu zahlreichen Spekulationen über ein Unglück geführt.

Die Anlage in Natans war mehrfach das Ziel von Angriffen. Das iranische Atomprogramm ist international umstritten. Israel befürchtet eine atomare Bewaffnung des Irans und will diese verhindern. Der Iran selbst sagt, dass die Urananreicherung friedlichen Zwecken dient.