38 Tote nach verheerendem Gefängnis-Brand in Burundi

Durch ein Feuer in einem überfüllten Gefängnis in Burundi sind mindestens 38 Menschen ums Leben gekommen und 69 weitere schwer verletzt worden. Dies erklärte Vize-Präsident Prosper Bazombanza vor Ort in Gitega.

Das Feuer war um vier Uhr morgens ausgebrochen und hatte die auf dem Boden liegenden Häftlinge im Schlaf überrascht.

Im Internet werden verstörende Bilder geteilt, die tote Infhaftierte zeigen.

Die Behörden gehen davon aus, dass ein Kurzschluss den verheerenden Brand ausgelöst hat.

Das Gefängnis brannte komplett aus.