Der AfD-Poltiker Dr. Bernd Grimmer aus Pforzheim in Baden-Württemberg ist an den Folgen von Covid-19 gestorben. Das bestätigte seine Frau gegenüber der Pforzheimer Zeitung.

Demnach verstarb Grimmer, der für die AfD im Stuttgarter Landtag saß und Pforzheimer Stadtrat war, nach drei Wochen Krankheit im Alter von 71 Jahren.

"Es schmerzt uns sehr, mit Herrn Dr. Grimmer ein Mitglied der ersten Stunde zu verlieren, das mit uns mehr als acht Jahre durch dick und dünn gegangen ist", heißt es in einer Mitteilung des Landesvorstandes der AfD, die auf Grimmers Internetseite veröffentlicht wurde. "Mit ihm verlieren wir nicht nur einen kompetenten Ökonomen, sondern auch einen Patrioten."

Die Mitteilung wurde unter anderem von der AfD-Landesvorsitzenden Alice Weidel unterschrieben. Sie hatte am Wochenende an Demonstrationen in Göppingen und Nürnberg gegen die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in Deutschland teilgenommen.

Weidel hatte im Herbst damit Wahlkampf gemacht, nicht gegen Covid-19 geimpft zu sein. Die AfD spricht sich auch entschieden gegen eine Impfpflicht aus. Rund 20 AfD-Abgeordnete wollten im November weder Test- noch Impfzertifikat vorlegen und saßen im Bundestag deswegen auf der Besuchertribüne.

Ob Grimmer gegen Covid-19 geimpft war, wurde zunächst nicht bekannt. Euronews hat eine entsprechende Anfrage an den Landesverband gestellt. Allerdings sind schwere Verläufe mit Todesfolge extrem selten bei geimpften Personen.

Der Volkswirt war seit 2013 Mitglied der Alternative für Deutschland, 2016 holte er mit 24,2 Prozent das beste Ergebnis für die AfD in Baden-Württemberg.

Bevor sich Grimmer für die AfD engagierte, gehörte er zu den Gründungsmitgliedern der Grünen und war auch für die Freien Wähler und die Unabhängigen Bürger aktiv. Die AfD hält im Stuttgarter Landtag 17 Sitze, Grimmer hatte bei der Wahl 15.8 Prozent der Stimmen seines Wahlkreises 42 erhalten.