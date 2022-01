Bei den Olympischen Spielen hatte Szilveszter Csollány im Jahr 2000 in Sydney eine Goldmedaille gewonnen, 1996 in Atlanta Silber - an den Ringen. Begonnen hatte der 1970 im ungarischen Sopor geborene Sportler das Turnen schon im Alter von fünf Jahren. Als er lieber Fußball spielen wollte, überzeugten ihn seine Mutter und sein Trainer wegen seines großen Talents weiterzumachen.

Anfang Dezember wurde Szilveszter Csollány wegen Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert. Er musste beatmet werden und lag dann seit einem Monat auf der Intensivstation, bevor Szilveszter Csollány an diesem Montag verstarb - wie der ungarische Turnverband mitteilte.

Der 51-Jährige hatte auf seiner Facebook-Seite im vergangenen August ein Video geteilt, in dem es heißt, er sei nicht gegen Impfungen, wisse aber nicht, was richtig sei.

Am Ende ließ Csollany sich doch impfen, weil er als Trainer auch in Österreich und in Island arbeitete.

Aber offenbar kam die Impfung zu spät.

Ministerpräsident Viktor Orban veröffentlichte auf Facebook eine Foto des Turnstars und schrieb dazu "Leb wohl, Champion!"

In Ungarn sind 63 Prozent der Bevölkerung komplett geimpft, die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen mit dem Coronavirus liegt derzeit bei 772,7.