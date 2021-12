In Barcelona hat ein Weihnachtsmann Kindern in einem Krankenhaus einen Überraschungsbesuch abgestattet. Der verkleidete Feuerwehrmann kam aber nicht durch den Kamin, er hangelte sich an den Fenstern entlang - ganz coronakonform mit viel Abstand. Eine Dosis gute Laune für die Kinder, die über die Feiertage leider nicht nach Hause können.