Winterliches Moskau: 28 Meter hohe Fichte im Kreml

Moskau bereitet sich auf die Neujahrsfeierlichkeiten vor.

Schülerinnen und Schüler halfen dabei, einen riesigen Weihnachtsbaum zu schmücken und Lichter in der ganzen Stadt aufzustellen. Die 28 Meter hohe Fichte im Kreml wird mit 3000 Metern Lichtgirlanden geschmückt und 1400 Spielzeuge werden daran aufgehängt.

Ein kleiner Junge sagt: "Ich bin sehr stolz."

Und ein Mädchen erzählt: "Das war immer schon mein Traum, beim Baumschmücken mitzumachen."

Zu den Neujahrsfeierlichkeiten in der russischen Hauptstadt gehören in diesem Jahr auch 20 Weihnachtsmärkte, 21 Karussells und eine Vielzahl von sportlichen Aktivitäten, darunter Open-Air-Curling-Wettbewerbe und Schlittschuhfahren auf einem der 18 kostenlosen Eislaufplätze. Die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen mit dem Coronavirus liegt in Russland - den offiziellen Zahlen zufolge - nur noch bei 128.