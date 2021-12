Nein, Corona ist (noch) nicht weg - Euronews am Abend am 27.12.

🙂💙 Guten Abend!

😮🦠 Ungute Erinnerungen an das Frühjahr 2020: Jetzt ist in der Après-Ski-Bar "Kitzloch" in Ischgl wieder eine dort arbeitende Person positiv auf Corona getestet worden.

💥👮‍♂️ In Schweinfurt ist ein 4 Jahre altes Kind bei Corona-Protesten ins Pfefferspray geraten. Die Stimmung heizt sich laut Polizei immer weiter auf.

🖤💉 "Unerwartet verstorben": ein weiterer AfD-Politiker hat den Kampf gegen Covid-19 verloren.

😷🌍 Kampf gegen Omikron: in Südafrika haben die Gesundheitsbehörden die Corona-Quarantäne weitgehend abgeschafft.

📺📸 Unerwartete Wendung: In Polen hat der Präsident das umstrittene Mediengesetz abgelehnt.

☃️❄️ Es ist kalt in Kanada - sehr kalt: Erstmals seit Jahren wieder -50 Grad.

🥘🫕 Wir wünschen Ihnen einen gemütlichen Abend!