Welcome 2022! Die Südsee, Neuseeland und Australien feiern den Jahreswechsel

Während in Europa noch das alte Jahr seine letzten Kreise zieht, haben die Menschen in Neuseeland 2022 schon begrüßt. In Auckland gab es zum Jahreswechsel eine Lasershow. Das Lichtspiel läutete das neue Jahr ein, nachdem die Behörden mehrere Feuerwerke abgesagt hatten.

Im Hafen von Sydney in Australien fand das Riesenfeuerwerk dieses Mal wieder mit Zuschauern statt. Allerdings – wer es live erleben wollte, musste sich ein Ticket für einen von rund 30 Aussichtspunkten kaufen. Kurz vor dem Feuerwerk meldete der australische Bundesstaat New South Wales so viele Corona-Neuinfektionen wie noch nie: In der Region an der Ostküste wurden rund 21.100 neue Fälle registriert.

Die Ersten waren sie in Neuseeland oder Australien allerdings nicht: In der Südsee hat 2022 längst begonnen: Die Bewohner der Inseln Samoa, Tonga und Kiribati waren die Ersten, die das neue Jahr begrüßen konnten.