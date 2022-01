Frühlingshaftes Wetter in Europa - Picknick und Badespass

Die milden Temperaturen in Europa sorgen zum Jahresbeginn mancherorts schon jetzt für sonniges Frühlingswetter. In Italien wagen sich die ersten bereits ins Wasser. In Sizilien herrschen aktuell 16 Grad. Das Wasser dürfte aber kälter sein, aber mit gutem Grund lässt sich auch das ertragen:

"Wir hatten das Bedürfnis, etwas Hässliches wegzuwaschen und wir haben es buchstäblich getan".

"Ein guter Anfang für 2022"?

"Ja, absolut. Man muss etwas Verrücktes tun, vor allem innerhalb der Familie, das ist das Wichtigste."

In Paris strömten die Menschen an die Seine, um das außergewöhnlich schöne Wetter am ersten Tag des Jahres zu genießen".

"Heute ist das Wetter schön. Wir haben eine schöne Sonne, wir haben eine schöne Aussicht, wir haben die Seine. Wir können es genießen und es ist ein bisschen so, als würden wir Paris für eine Weile entfliehen".

Im Südwesten Frankreichs zieht es die Menschen an die Strände. Auch die ersten Touristen sind schon da. In Arcachon herrschen 19 Grad, die Außenplätze der Restaurants sind begehrt und besetzt. Auch Picknick ist schon möglich.