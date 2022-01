In Westrumänien haben sich am Wochenende lange Staus gebildet. Der Grund dürfte sein, dass viele Rumän:innen, die im Ausland leben, nach den Feiertagen an ihre Arbeitsorte zurückkehren. Mehr als fünf Millionen Rumän:innen sind ausgewandert. Fast ein Drittel der 19 Millionen Bewohner:innen des Landes sind von Armut bedroht.